Κοινωνία

Επιχειρηματίας που νόσησε περιγράφει στον ΑΝΤ1 την “μάχη” με τον κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί ενημερώνουν τους επιχειρηματίες της εστίασης, για να νέα έκτακτα μέτρα που ισχύουν. Από την αρχή του καλοκαιριού τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας έχουν ξεπεράσει τα πενήντα.