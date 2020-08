Κόσμος

Ο Τραμπ, το… “βαθύ κράτος” της FDA και το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Ανάρτηση στο Twitter από τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη, ότι το «βαθύ κράτος» της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εργάζεται με σκοπό να καθυστερήσει τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια της Covid-19 μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε ότι το βαθύ κράτος ή «κάποιος» στην FDA δυσκολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες να στρατολογήσουν εθελοντές για τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων και των θεραπειών για τον νέο κορονοϊό.

Την Πέμπτη, το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει τη δήλωση ενός κορυφαίου στελέχους της FDA, του Πίτερ Μαρκς, που είπε ότι θα υπέβαλε την παραίτησή του αν η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε ένα εμβόλιο προτού να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

«Προφανώς, ελπίζουν να καθυστερήσουν την απάντηση (στην πανδημία) μέχρι μετά την 3η Νοεμβρίου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ταχύτητα και να σώσουμε ζωές», έγραψε ο Τραμπ σε αυτήν την ανάρτηση αναφερόμενος στον Επίτροπο της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, Στίβεν Χαν.

Ο πρόεδρος συχνά χρησιμοποιεί το Twitter για να επικρίνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τις οποίες κατηγορεί ότι ελέγχονται από το «βαθύ κράτος» που, κατά την άποψή του, είναι αποφασισμένο να υπονομεύσει την πολιτική ατζέντα του.

Επιστήμονες, υγειονομικοί υπεύθυνοι και πολιτικοί ανησυχούν ότι η κυβέρνηση θα πιέσει την FDA ώστε να εγκρίνει ένα εμβόλιο πριν από τις εκλογές, ακόμη και αν τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές δεν στηρίζουν την ευρεία χρήση του.

Ο Πίτερ Μαρκς, ο διευθυντής του Κέντρου Βιολογικών Εκτιμήσεων και Έρευνας, αρμοδιότητα του οποίου είναι τα εμβόλια και οι καινοτόμες θεραπείες, όπως η γονιδιακή θεραπεία, είπε στο Reuters ότι δεν έχει δεχτεί πολιτικές πιέσεις και ότι η FDA θα αποφασίσει βασιζόμενη μόνο σε επιστημονικά στοιχεία. Αν αλλάξει αυτό όμως «θα αισθανόμουν υποχρεωμένος (να παραιτηθώ) επειδή με αυτόν τον τρόπο θα έδειχνα στους Αμερικανούς ότι κάτι δεν πάει καλά», πρόσθεσε.