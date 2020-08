Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Τετραψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων σε 24 ώρες

Τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ιταλία, το τελευταίο εικοσιτετράωρο είναι 1.071. Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ οι εισαχθέντες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, συνολικά, είναι πέντε λιγότεροι από χθες. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων, από τις 12 του περασμένου Μαΐου.



Τα περισσότερα κρούσματα σημειώνονται, σήμερα, στις περιφέρειες με πρωτεύουσες την Ρώμη, το Μιλάνο και την Βενετία. Σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά διακόσια είκοσι έξι.



Παράλληλα, το υπουργείο παιδείας της Ρώμης ανακοίνωσε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες των ιταλικών σχολείων θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 14 του μηνός. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα διαμορφωθεί η όλη επιδημιολογική εικόνα της χώρας, με την επιστροφή των Ιταλών από τις διακοπές (ήδη από την ερχόμενη Δευτέρα) και αμέσως μετά την επαναλειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων.



Στην παραθαλάσσια περιοχή Όστια, τέλος, τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη, διατάχθηκε το κλείσιμο δυο οργανωμένων πλαζ, στις οποίες τον Δεκαπενταύγουστο οργανώθηκαν πάρτι, με αποτέλεσμα, ορισμένοι νέοι που συμετείχαν σε αυτά, να διαγνωστούν θετικοί στον ιό.