Τεχνολογία - Επιστήμη

Στη “μάχη” κατά του κορονοϊού και το ΑΠΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αφορά η έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ιταλίας.

Έρευνα που αφορά πρωτίστως τον εντοπισμό χαρακτηριστικών στο γονιδίωμα ασθενών που έχουν μολυνθεί με τον ιό Sars-Cov-2 και την αναζήτηση βιοδεικτών που μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή, θα αποτελέσει το αντικείμενο της συνεργασίας που αρχίζει μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΑΠΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» (Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας και Αλλεργικών Παθήσεων του Αναπνευστικού) και του Τμήματος Πειραματικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Sapienza της Ιταλίας.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας επισκέφτηκε, την Παρασκευή, το νοσοκομείο Παπανικολάου και συναντήθηκε με τη διοικήτριά του Μαρία Γιογκατζή, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Sapienza Ελενη Αναστασιάδου. Στη συνάντηση η κ. Αναστασιάδου, παρέθεσε στοιχεία σχετικά με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία θα αποτελέσει το κύριο κομμάτι της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η Ελένη Αναστασιάδου είναι μοριακή βιολόγος με εξειδίκευση στην Ιατρική Μικροβιολογια/Ιολογια και τετραετή μετεκπαίδευση στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess της Ιατρικής Σχολής Χάρβαρντ στη Βοστόνη. Επίσης είναι ειδική σε non-coding RNAs: εφαρμογές ως βιοδείκτες και θεραπευτικές εφαρμογές σε καρκίνο.

Όπως ανακοινώθηκε από το νοσοκομείο Παπανικολάου, η συνεργασία μεταξύ των δύο ερευνητικών κέντρων στη Ρώμη και τη Θεσσαλονίκη, κατά την έναρξη της πρόκειται να αναδείξει ένα σημαντικό ερευνητικό κομμάτι που αφορά ειδικά την πανδημία COVID-19 σε επίπεδο εξειδικευμένης έρευνας και θα διευρυνθεί σύντομα με τη συμμετοχή και άλλων ερευνητικών κέντρων...