Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Λουκέτα” σε δύο εστιατόρια στη Μύκονο για φοροδιαφυγή

Οι δύο επιχειρήσεις ελέγχονται και για την ακρίβεια των βιβλίων και των δηλωθέντων στοιχείων τους.

“Λουκέτα” σε δύο γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου, για μη έκδοση αποδείξεων, έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ελέγχους, που πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης και της Παρασκευής, βρήκαν τα εξής:

Στο ένα εστιατόριο, δεν είχαν κοπεί αποδείξεις 4.500 ευρώ την Πέμπτη. Το κατάστημα σφραγίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, για 48 ώρες.

Στο άλλο εστιατόριο, δεν είχαν κοπεί αποδείξεις 2.100 ευρώ την Παρασκευή. Το κατάστημα σφραγίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, για 48 ώρες.

Πώς οργανώνεται η έφοδος των ελεγκτών της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τις ίδιες, απόλυτα αξιόπιστες, πληροφορίες, η έφοδος των ελεγκτών της ΑΑΔΕ γίνεται σχεδιασμένα, 15 με 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή λίγο πριν κλείσουν τα καταστήματα (λόγω του τοπικού lockdown για τον κορονοϊό). Πρόκειται, δηλαδή, για ώρα, που ουδείς περιμένει ελεγκτές. Υπενθυμίζεται ότι, πέραν του λουκέτου, οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των βιβλίων και των δηλωθέντων στοιχείων τους.