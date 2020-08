Κοινωνία

Φωτιά στη Μάνη: Έκτακτη ειδοποίηση του 112 στους κατοίκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή, να είναι σε επιφυλακή ολη τη νύχτα.

Με μήνυμα μέσω του «112» που στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα, στους κατοίκους της Μάνης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή, να είναι σε επιφυλακή σε όλη της διάρκεια της νύχτας και να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή Λαγκάδια, του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε επιφυλακή όλο το βράδυ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανατολική Μάνη. Παρακολουθείτε και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο μεταξύ στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που καίει από το απόγεμα, η Πυροσβεστική έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της και επί τόπου επιχειρούν 155 πυροσβέστες, εκ των οποίων 49 σε πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 47 οχήματα.

Νωρίτερα - για προληπτικούς λόγους- απομακρύνθηκαν, με ίδια μέσα, οι κάτοικοι πέντε οικισμών. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει μεγάλη περίμετρο, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί.