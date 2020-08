Κοινωνία

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ εν κινήσει (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχτηκε το λεωφορείο το οποίο ήταν γεμάτο με επιβάτες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στις φλόγες τυλίχτηκε αργά το απόγευμα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ιωάννινα - Αθήνα, την ώρα που κινούνταν στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Αντίρριο.

Στο λεωφορείο υπήρχαν 39 επιβάτες, οι οποίοι γρήγορα αποβιβάστηκαν χωρίς να κινδυνεύσουν.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεκίνησε από τον κινητήρα, την ώρα που το λεωφορείο βρισκόταν στο 169ο χιλιόμετρο, στο ύψος της εξόδου Γοργόμυλου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, από την οποία όμως το λεωφορείο καταστράφηκε.

Φωτογραφίες: agriniopress.gr