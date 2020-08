Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τραγικός ο παγκόσμιος απολογισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασαν ακόμη ένα "ψυχολογικό φράγμα' οι θάνατοι που αποδίδονται σε επιπλοκές της νόσου. "Καλπάζει" η πανδημία, παρά τα αυξημένα μέτρα.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού παγκοσμίως ξεπέρασε χθες Σάββατο τους 800.000 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που πολλές χώρες είναι αντιμέτωπες με νέα έξαρση των κρουσμάτων μόλυνσης και πολλαπλασιάζουν τα περιοριστικά μέτρα.

Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως πάνω από 808.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και πάνω από 23 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι η περιφέρεια του πλανήτη που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα (τουλάχιστον 255.000 νεκροί). Οι μισοί θάνατοι και πλέον εξαιτίας της COVID-19 έχουν καταγραφεί σε τέσσερις χώρες, τις ΗΠΑ (176.332, +1.087 σε 24 ώρες κατά το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς), τη Βραζιλία (114.250), το Μεξικό (59.610) και την Ινδία (55.794).

Ο αριθμός των νεκρών διπλασιάστηκε από την 6η Ιουνίου. Υπέκυψαν στην COVID-19 πάνω από 100.000 άνθρωποι μέσα σε 17 ημέρες, από την 5η Αυγούστου.

Πέρασαν 147 ημέρες αφότου ανακοινώθηκε επίσημα ο πρώτος θάνατος στην Κίνα ωσότου να καταγραφούν 400.000 νεκροί σε παγκόσμια κλίμακα. 77 ημέρες αργότερα, ξεπεράστηκε το φράγμα των 800.000 νεκρών παγκοσμίως.

Με αυτό το φόντο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ) συνέστησε τη χρήση μάσκας για «τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και πάνω» στις ίδιες περιπτώσεις και υπό τις ίδιες συνθήκες που είναι υποχρεωτική για τους ενήλικους. Συνέστησε επίσης να τηρείται «απόσταση ενός μέτρου» του ενός από το άλλο σε περίπτωση που είναι ευρεία η διάδοση στις περιοχές όπου εφαρμόζονται οι προφυλάξεις.

Ο ΠΟΫ εξάλλου εξέφρασε την ελπίδα, διά στόματος του επικεφαλής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, πως η πανδημία θα έχει εξαλειφθεί, ότι «θα έχουμε τελειώσει» με αυτήν μέσα «σε λιγότερο από δύο χρόνια».

«Πάνω απ’ όλα, αν μπορέσουμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας (...) και χρησιμοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τα διαθέσιμα εργαλεία μας κι ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλα εργαλεία, όπως είναι τα εμβόλια, πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε τέλος σε χρονικό διάστημα βραχύτερο από εκείνο της (ισπανικής) γρίπης του 2018», είπε ο Γκεμπρεέσους.

«Στην τρέχουσα κατάσταση (...) ο ιός έχει περισσότερες πιθανότητες να διαδοθεί», σημείωσε ωστόσο ο επικεφαλής του ΠΟΫ. «Ωστόσο, έχουμε το πλεονέκτημα πως διαθέτουμε καλύτερες τεχνολογίες. Και ξέρουμε πώς να τον σταματήσουμε», συμπλήρωσε.

Αλλά στο μεταξύ, οι αριθμοί των νεκρών και των ασθενών συνεχίζουν να αυξάνονται σε διεθνές επίπεδο.

Η Γερμανία, η οποία χαρακτηρίζεται συχνά υπόδειγμα ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατέγραψε πάνω από 2.000 κρούσματα σε 24 ώρες χθες. Ο αριθμός των μολύνσεων αυξήθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας, σύμφωνα με τις αρχές, της μαζικής επιστροφής γερμανών τουριστών που έκαναν τις διακοπές τους σε περιοχές υψηλού κινδύνου στο εξωτερικό.

Ωστόσο αλλού στην Ευρώπη τα κρούσματα ήταν ακόμη περισσότερα (3.602 στη Γαλλία, 8.000+ στην Ισπανία μέσα σε μια μέρα...), γεγονός που υποδεικνύει πως η πανδημία αναζωπυρώνεται στη Γηραιά Ήπειρο. Στην Ιταλία, ανακοινώθηκαν χθες 1.071 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 24 ώρες. Ήταν η πρώτη φορά που επιβεβαιώθηκαν πάνω από 1.000 μολύνσεις από τη 12η Μαΐου.

Η χρήση μάσκας, απλή σύσταση ως εδώ, έγινε υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Δανία.

Στην Ασία, η Νότια Κορέα, που ως τώρα είχε καταφέρει να ελέγξει την εξάπλωση της πανδημίας χάρη στη στρατηγική των μαζικών τεστ και της ιχνηλάτησης των επαφών των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, κατέγραψε πάνω από 300 κρούσματα δύο συναπτές ημέρες, 332 χθες Σάββατο, τον υψηλότερο αριθμό από τον Μάρτιο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επεκτείνουν σε όλη την επικράτεια από σήμερα την εφαρμογή των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ.

Η Ινδία από την πλευρά της επέβαλε αυστηρά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής γιορτής Γκανές, μιας από τις σημαντικότερες στη χώρα.