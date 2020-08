Αθλητικά

Τένις: “Περίπατος” της Σάκκαρη απέναντι στην Γκάουφ

Ιδανική επιστροφή στην δράση, μετά από πολύμηνη αγωνιστική αποχή, για την Ελληνίδα αθλήτρια.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη, έκανε «περίπατο» απέναντι στην Κόρι Γκάουφ και με 2-0 σετ (6-1, 6-3) πήρε το «εισιτήριο» για τον δεύτερο γύρο του Western and Southern Open!

Στην επιστροφή της στο τουρ μετά από έξι μήνες αγωνιστικής αποχής, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπιασε τρομερή απόδοση, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της και άψογα «διαβασμένη» για την αντίπαλό της, με αποτέλεσμα να πετύχει μία εμφατική νίκη στο τουρνουά -πρόβα τζενεράλε ενόψει του US Open- της Νέας Υόρκης.

Από την αρχή του αγώνα η 25χρονη Σάκκαρη δεν έδωσε κανένα περιθώριο στη νεαρή Αμερικανίδα για να πιστέψει σε κάτι καλό.

Τα... break ήρθαν νωρίς τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σετ με την Ελληνίδα να μην δείχνει το παραμικρό σημάδι χαλάρωσης φτάνοντας άνετα στο στόχο της, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής από το άθλημα λόγω της πανδημίας.

Επόμενος αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού, Πουτίνστεβα-Ζανγκ.