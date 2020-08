Αθλητικά

ΝΒΑ: ο Αντετοκούνμπο “σάρωσε” τους Ορλάντο Μάτζικ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήραν προβάδισμα με ανατροπή οι Μπακς, στα play off του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Δεύτερη στη σειρά νίκη για το Μιλγουόκι απέναντι στο Ορλάντο κι ανατροπή στη σειρά... Με ηγέτη έναν εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς έφτασαν εύκολα στο 121-107 απέναντι στους Μάτζικ κι έκαναν στο 2-1 στον πρώτο γύρο των πλέι οφ, με τον επόμενο αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Δευτέρας (24/8), στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απολαυστικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το οποίο έκλεισε με 21 πόντους με αλάνθαστη στατιστική: 6/6 δίποντα και 2/2 τρίποντα. Ο Γιάννης σημείωσε συνολικά 35 πόντους, αλλά ως συνήθως είχε συνεισφορά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού φτάνοντας κοντά στο triple-double, καθώς «κατέβασε» 11 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μπλόκαρε μια αντίπαλη προσπάθεια.

Παράλληλα, απόψε τα «ελάφια» πήραν βοήθεια στην επίθεση και από τον Κρις Μίντλετον (17 πόντοι), ενώ άλλους 16 πρόσθεσε ο εκνευρισμένος Μπρουκ Λόπεζ, ο οποίος κάποια στιγμή έσπασε μια καρέκλα! Ο σέντερ των Μπακς την πήρε και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο αλλά οι κάμερες τον «συνέλαβαν», με τη συμπεριφορά του να προβληματίζει άπαντες στην ομάδα του καθώς είναι η δεύτερη φορά που το κάνει, ενώ και οι αντιδράσεις του απέναντι στις αποφάσεις των διαιτητών είναι υπερβολικές.

Στα αξιοσημείωτα της συνάντησης και οι γροθιές που αντάλλαξαν Τζέιμς Ένις και Μάρβιν Γουίλιαμς στο πρώτο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, 5:39 πριν την ανάπαυλα ο Ένις χτύπησε τον παίκτη του Μιλγουόκι (του κρατούσε τη φανέλα), ακολούθησε συμπλοκή και στη διάρκειά της βρέθηκε πεσμένος και ο βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ, Ντάρβιν Χαμ, ο οποίος είχε προσπαθήσει να χωρίσει τους συμπλεκόμενους, που όπως είναι φυσικό αποβλήθηκαν.