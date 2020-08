Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020 - Βάσεις: οι τελικές εκτιμήσεις

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την άνοδο και την πτώση ανά Πεδίο. Γιατί αναμένεται σημαντική μείωση τους και σε ποιες Σχολές.

Τελειώνει σε λίγες ημέρες η αγωνία των περίπου 100.000 υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού η ανακοίνωση των βάσεων των σχολών και των τμημάτων των ΑΕΙ αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακοίνωση θα γίνει πιθανότατα προς το τέλος της εν λόγω εβδομάδας. Με μία γρήγορη ματιά στα στατιστικά των Πανελλαδικών, μπορεί να δει κανείς ότι οι αριθμοί ευνοούν τους υποψήφιους, «δείχνοντας» ότι 8 στους 10 θα περάσουν σε κάποιο τμήμα ή σε κάποια σχολή, αφού οι περίπου 100.000 υποψήφιοι διεκδικούν 77.970 θέσεις.

Μελετώντας, ειδικότερα, τα στατιστικά των αποτελεσμάτων των υποψηφίων και της κλιμάκωσης των μορίων, διαφαίνεται πτώση των βάσεων στην πλειονότητα των σχολών όλων των Επιστημονικών Πεδίων. Υπενθυμίζεται ότι, φέτος, παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση στον αριθμό των αρίστων, των υποψηφίων δηλαδή που συγκέντρωσαν πάνω από 19.000 μόρια, ακόμα και πάνω από 18.000 μόρια.

Αναλυτικότερα, όπως είναι ήδη γνωστό, μετά από χρόνια αναμένεται να δούμε μεγάλη πτώση στις βάσεις των ιατρικών σχολών ενώ, γενικότερα στις σχολές Υγείας του 3ου Επιστημονικού Πεδίου θα υπάρξει πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που συγκέντρωσε πάνω από 17.000 μόρια και διεκδικεί τις σχολές αυτές, είναι λίγο περισσότεροι από 1.000. Μάλιστα, ειδικότερα για τις ιατρικές σχολές, ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας είχε εκτιμήσει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η πτώση των βάσεων θα είναι «ιστορική».

Μικρή πτώση αναμένεται και στις βάσεις των νομικών σχολών, ενώ γενικότερα στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο όσο πιο χαμηλόβαθμη η σχολή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πτώση. Όσον αφορά στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, των Θετικών Επιστημών, επίσης καθοδική πορεία αναμένεται να έχουν οι πολυτεχνικές σχολές, αλλά και οι σχολές Φυσικής και Μαθηματικών. Καθοδική πορεία αναμένεται να έχει επίσης η πλειονότητα των σχολών του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι μεγάλος αναμένεται να είναι ο αριθμός των σχολών «κάτω της βάσης», αφού το 45% των υποψηφίων έχουν συγκεντρώσει έως 10.000 μόρια.