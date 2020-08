Κόσμος

Αδελφή Ντόναλντ Τραμπ: Άλλος έγραψε εξετάσεις για να περάσει εκείνος στο Πανεπιστήμιο

Με σκληρούς χαρακτηρισμούς μιλά για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ η μεγαλύτερη αδελφή του, σε ηχογραφημένες συνομιλίες με την ανιψιά της

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι άνθρωπος «άσπλαχνος», «ψεύτης», χωρίς ηθικές αρχές, σύμφωνα με την άποψη της μεγαλύτερης αδελφής του, τα συγκεκριμένα σχόλια της οποίας είχαν ηχογραφηθεί μυστικά και αποκαλύφθηκαν χθες Σάββατο από την εφημερίδα The Washington Post.

Η Μεριάν Τραμπ Μπάρι, 83 ετών, στηλιτεύει στα σχόλια αυτά ειδικά την πολιτική του ενοίκου του Λευκού Οίκου στο μεταναστευτικό ζήτημα, που είχε οδηγήσει στον διαχωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους και τη μεταγωγή τους σε κέντρα κράτησης.

«Το μόνο που θέλει είναι να ικανοποιήσει την (εκλογική του) βάση», λέει η Τραμπ Μπάρι σ’ ένα από τα ηχογραφημένα αποσπάσματα. «Δεν έχει καμία ηθική αρχή. Καμία».

«Οι ρημάδες οι αναρτήσεις του στο Twitter και τα ψέματα του, ω Θεέ μου», προσθέτει.

Οι ηχογραφήσεις, συνολικής διάρκειας δεκαπέντε ωρών, είναι έργο της ανιψιάς του προέδρου, της Μαίρης Τραμπ, η οποία πρόσφατα δημοσίευσε βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην «τοξική» οικογένειά της.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, ο μεγαλύτερος αδελφός του προέδρου, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα, είχε προσφύγει –μάταια– στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση του βιβλίου. Περίπου 950.000 αντίτυπά του πουλήθηκαν μέσα στην πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Ο Λευκός Οίκος το χαρακτήρισε γεμάτο «ψέματα».

«Είναι η υποκρισία πίσω από όλο αυτό. Η υποκρισία κι αυτή η σκληρότητα. Ο Ντόναλντ είναι άσπλαχνος» , ακούγεται να λέει η Τραμπ Μπάρι, πρώην ομοσπονδιακή δικαστίνα, σε απόσπασμα των ηχογραφημένων συζητήσεων με την ανιψιά της.

Διατείνεται ακόμη πως ο δισεκατομμυριούχος είχε βάλει κάποιον να κάνει αντί γι’ αυτόν τις εξετάσεις όταν πήγε στο πανεπιστήμιο, κατηγορία που περιέχεται επίσης στο βιβλίο που έγραψε η Μαίρη Τραμπ. «Μπήκε στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας επειδή κάποιος άλλος πέρασε τις εξετάσεις αντί γι’ αυτόν», λέει και διαβεβαιώνει πως θυμάται ακόμη το όνομα του ενδιαφερόμενου [1].

Ούτε ο αμερικανός πρόεδρος, ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το δημοσίευμα αυτό της Πόουστ μέχρι στιγμής.