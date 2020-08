Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα για το “πονηρό” βίντεο με τα παιδιά της

Τι υποστήριξε η ίδια ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, μετά την καταγγελία σε βάρος της από τον αδελφό της.

Ελεύθερη χωρίς όρους αφέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, μετά την απολογία της, με ομόφωνη απόφαση της αναπληρώτριας Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, μια 31χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για πορνογραφία ανηλίκων, υπό την μορφή της παραγωγής και δημοσίευσης, μέσω πληροφοριακού συστήματος, όπου το υλικό της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Η κατηγορούμενη απολογούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται και υποστήριξε ότι ενώ μαγείρευε στην κουζίνα της οικίας της και τα δύο της κορίτσια ηλικίας 6 και 7 ετών έπαιζαν με την εξαδέλφη τους στον όροφο μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, η μεγάλη της κόρη την ενημέρωσε ξαφνικά έντρομη ότι η εξαδέλφη τους κατά λάθος ανέβασε από το κινητό της στο facebook ένα βίντεο το οποίο είχαν τραβήξει, παίζοντας.

Πήρε το κινητό της και έσβησε αμέσως το βίντεο και από το facebook και από την συσκευή.

Το βίντεο μέχρι εκείνη την ώρα είχαν προλάβει να το δούν οι κόρες του αδελφού της και μια πρώην συμμαθήτρια της από το Λύκειο.

Την 20ή Αυγούστου 2020 το απόγευμα καταγγέλθηκε από τον 46χρονο αδελφό της κατηγορούμενης ότι την 14.00 ώρα της ίδιας ημέρας είχε μεταφορτώσει (ανεβάσει) στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο φαίνονταν η μικρότερη εκ των δύο ανήλικων κοριτσιών της, να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και έτερο άτομο να της κατεβάζει το εσώρουχο και να εκθέτει τα γεννητικά της όργανα.

Εν συνεχεία, όπως υποστήριξε, την κάλεσε τηλεφωνικά για να την ψέξει κι εκείνη, του αποκρίθηκε με αστειευόμενο ύφος «σιγά το πράγμα, τρία άτομα το έχουν δει μόνο».

Στο τηλεφώνημα παρενέβη τότε ο σύντροφος της κατηγορουμένης, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Στην απολογία της κατηγορούμενης, αναφέρεται ότι στο δωμάτιο που έλαβε χώρα το περιστατικό βρισκόταν και η επτάχρονη εξαδέρφη των κοριτσιών.

Ο μάρτυρας προσκόμισε στους αστυνομικούς, φωτογραφίες από τον λογαριασμό της κατηγορούμενης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες φαίνεται το σώμα ενός ανήλικου (πιθανόν) κοριτσιού και χέρια έτερων ατόμων να κατεβάζουν το εσώρουχό του.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και εις βάρος του συντρόφου της για εξύβριση και απειλή.

