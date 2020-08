Κοινωνία

Διάρρηξη στο σπίτι της Τουλουπάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έψαχναν οι δράστες, που άφησαν πίσω τους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μεγάλης αξίας.

Διάρρηξη στο σπίτι της Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη έγινε τις προηγούμενες ώρες, όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Το γραφείο της Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, το όνομα της οποίας έχει εμπλακεί μεταξύ άλλων και στην υπόθεση Novartis, για την οποία κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της, ειναι ανάστατο και τα χαρτιά από τους φακέλους της είναι πεταμένα σε όλον τον χώρο.

Στο σπίτι της Eισαγγελέως, στην περιοχή της Ακρόπολης, πήγαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και άνδρες της προσωπικής ασφάλειας της κ. Τουλουπάκη, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακιρβώς συνέβη.

Η καθαρίστρια του σπιτιού, που πήγε νωρίς το πρωί για να καθαρίσει διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν παραβιασμένη και διάφορα πράγματα ήταν ανακατεμένα. Η γυναίκα δεν μπήκε στο σπίτι, και αμέσως ενημέρωσε τηλεφωνικά την κ. Τουλουπάκη, η οποία βρίσκεται σε διακοπές και αναμένεται να επιστρέψει σήμερα.

Συνεργάτες της φέρεται να ανέφεραν ότι λειεπει ο προσωπικός της υπολογιστής και καμία άλλη συσκευή αξίας απο το σπίτι ούτε μετρητά που υπήρχαν στο διαμέρισμα.