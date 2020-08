Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου (εικόνες)

Εντονες επικρίσεις για την διαχείριση της πανδημίας δέχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Ιερουσαλήμ εναντίον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η κατακραυγή που προκλήθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού, καταδικάζοντας φερόμενη διαφθορά και τον χειρισμό από την κυβέρνηση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, δεν δείχνει να φθίνει.

Το πλήθος πραγματοποίησε πορεία στους δρόμους έξω από την επίσημη κατοικία του Νετανιάχου, με πανό, σημαίες και συνθήματα για την παραίτησή του. Ορισμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι επικριτές του Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι η προσοχή του έχει αποσπαστεί από υπόθεση διαφθοράς εναντίον του την ώρα που υπάρχει έξαρση της COVID-19 στη χώρα. Ο πρωθυπουργός αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Νετανιάχου καταδικάζει τις διαδηλώσεις που γίνονται εναντίον του, κατηγορώντας τους διαδηλωτές για καταπάτηση της δημοκρατίας και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι τις ενθαρρύνουν. Επίσης επιχειρηματολογεί ότι η οικονομία του Ισραήλ είναι σε καλύτερη θέση από αυτές πολλών ανεπτυγμένων χωρών που έχουν πληγεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Οι χθεσινές διαδηλώσεις γίνονται μερικές μόνον ημέρες πριν από την διορία της 25ης Αυγούστου για την υιοθέτηση του κρατικού προϋπολογισμού από την κυβέρνηση. Η μη υιοθέτησή του θα οδηγήσει σε γενικές εκλογές.