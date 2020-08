Κοινωνία

Προσπάθησε να “περάσει” ανήλικα παιδιά από τα σύνορα

Ο άνδρας συνελήφθη κατά την διάρκεια ελέγχου, καθώς τα παιδιά ήταν εφοδιασμένα με πλαστά διαβατήρια.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κέρκυρας, αλλοδαπός, ο οποίος διευκόλυνε την παράνομη έξοδο από την χώρα, δύο ανήλικων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ο δράστης συνόδευσε τα ανήλικα παιδιά (αγόρι και κορίτσι) και κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, επέδειξε για αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Ιταλία.

Από την εξέλιξη της υπόθεσης, λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε ο πατέρας των παιδιών και συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κέρκυρας, κατασχέθηκαν δύο διαβατήρια και άδειες παραμονής, ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και το χρηματικό ποσό των (2.000) ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.