“The Crown”: ο σεναριογράφος “έκοψε” την Μέγκαν και τον Χάρι

Τι αναφέρει ο δημιουργός της επιτυχημένης, σε πολλές χώρες του κόσμου, σειράς. Τι είπε για τις πηγές από όπου αντλεί πληροφορίες.

Ο δημιουργός της σειράς «The Crown» (Το Στέμμα) αποκάλυψε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ δεν θα εμφανιστούν σε μελλοντικά επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του Netflix με θέμα τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός σεναριογράφος Πίτερ Μόργκαν είπε ότι δεν θα συμπεριλάβει τον Χάρι και τη Μέγκαν λόγω του «20ετούς κανόνα» του, τον οποίο έχει επιβάλλει για να επιτρέπει την «απόσταση» από τις ιστορίες που παρουσιάζει.

«Ο Μέγκαν και ο Χάρι είναι στη μέση του ταξιδιού τους και δεν ξέρω ποιο είναι το ταξίδι τους ή πώς θα τελειώσει» είπε στο THR. «Τους εύχομαι κάθε ευτυχία, αλλά αισθάνομαι πολύ πιο άνετα να γράφω για πράγματα που συνέβησαν τουλάχιστον 20 χρόνια πριν» προσέθεσε και εξήγησε:

«Έχω στο μυαλό μου τον κανόνα των 20 ετών. Αυτός είναι αρκετός χρόνος και αρκετή απόσταση για να καταλάβουμε πραγματικά κάτι, να κατανοήσουμε τον ρόλο του, να κατανοήσουμε τη θέση του».

Ο σεναριογράφος της σειράς «The Crown» σημείωσε ότι τα γεγονότα που φαίνονται κρίσιμα και σημαντικότατα εκείνη τη στιγμή μπορεί συχνά να μην είναι, και πράγματα που μπορεί να φαίνονται χωρίς νόημα, να αποκτούν ιστορική σημασία. Εξήγησε επίσης ότι δεν θα προβάλλει σύγχρονες ιστορίες στο «The Crown» γιατί κάτι τέτοιο θα έκανε τη σειρά δημοσιογραφική. «Δεν ξέρω αν θα εμφανιστούν ποτέ ο πρίγκιπας Άντριου ή η Μέγκαν Μάρκλ ή ο Χάρι» είπε ο Πίτερ Μόργκαν.

«Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που γράφουν ήδη γι 'αυτούς. Για να είσαι δραματουργός, νομίζω ότι χρειάζεσαι προοπτική» πρόσθεσε σημειώνοντας πως «υπάρχουν πολλές ιστορίες να ειπωθούν χωρίς την ιστορία του Χάρι και της Μέγκαν».

Ο σεναριογράφος αποκάλυψε επίσης ότι είχε γνωρίσει στο παρελθόν βασιλικούς βοηθούς σε «ανεπίσημη βάση» για να συζητήσει τις ιστορίες που παρουσιάζονται στη σειρά. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι μερικές φορές πράγματα που δεν ειπώθηκαν στις συναντήσεις, αποκάλυπταν περισσότερο το τι σκέφτεται η βασιλική οικογένεια για τη σειρά, απ' ό,τι αυτά που ειπώθηκαν.