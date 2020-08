Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας: Η έναρξη των εμβολιασμών να μας βρει σε πλεονεκτική θέση

Έκκληση του Υπουργού Υγείας για υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σύμπνοια.





«Η διάθεση εμβολίου με βάση τον προγραμματισμό της Ε.Ε. και των φαρμακευτικών εταιρειών προβλέπει τη σταδιακή χορήγηση, αρχής γενομένης από τα τέλη Δεκεμβρίου», τονίζει σε δήλωσή του στην Καθημερινή της Κυριακής ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας υπογραμμίζει ότι «οι επόμενοι μήνες είναι εξίσου κρίσιμοι με τους δύο πρώτους της πανδημίας. Όπως τότε – με υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σύμπνοια – αναχαιτίσαμε την πανδημία, αναλόγως οφείλουμε να πράξουμε και πάλι. Μια ακόμη φορά, ώστε η έναρξη των εμβολιασμών να μας βρει σε θέση πλεονεκτική».

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Κικίλια:

«Από τον Ιανουάριο του 2020, αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή παγκόσμια πανδημία με 23 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 800 χιλιάδες νεκρούς μέχρι στιγμής.



Ένας εξαιρετικά μεταδοτικός κορονοϊός που αποδείχθηκε, δυστυχώς, μη εποχικός. Όπως γνωρίζετε ήδη, η διάθεση εμβολίου με βάση τον προγραμματισμό της Ε.Ε. και των φαρμακευτικών εταιρειών προβλέπει τη σταδιακή χορήγηση, αρχής γενομένης από τα τέλη Δεκεμβρίου.



Και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.



Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Μπορεί επιδημιολογικά να είμαστε πολύ χαμηλά – στην 132η θέση παγκοσμίως σε κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού– από την αρχή της πανδημίας, μπορεί να εμφανίζουμε πολύ χαμηλότερη έξαρση μετά την άρση του lockdown σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά τα κρούσματα αυξάνονται.



Οι επόμενοι μήνες είναι εξίσου κρίσιμοι με τους δύο πρώτους της πανδημίας. Όπως τότε – με υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σύμπνοια – αναχαιτίσαμε την πανδημία, αναλόγως οφείλουμε να πράξουμε και πάλι.



Μια ακόμη φορά, ώστε η έναρξη των εμβολιασμών να μας βρει σε θέση πλεονεκτική.



Μπορούμε να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε.»