Πολιτική

Τουλουπάκη: το επόμενο θα είναι να με σκοτώσουν!

Για στοχοποίηση της κανει λόγο η Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι διαρρήκτες έψαχναν για έγγραφα ακόμη και στο.πιάνο.

"Εχω γίνει ο υπ΄αριθμόν ένα στόχος. Το επόμενο θα είναι να με σκοτώσουν"!

Είναι τα πρώτα λόγια της εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, μετά την διάρρηξη στο σπίτι της, από όπου - όπως φαίνεται μέχρι στιγμής - οι άγνωστοι δράστες δεν αφαίρεσαν συσκευές ή αντικείμενα αξίας, ωστόσο έκαναν άνω κάτω το γραφείο της και τα ντουλάπια που βρίσκονται στον χώρο, ψάχνοντας κάτι...

Συμπτωματικά ή όχι, το περιστατικό της διάρρηξης στο σπίτι της κ. Τουλουπάκη, συνέπεσε με τη χτεσινή αποκάλυψη των "Δικογραφιών" ότι, δεν έχει υποβληθεί αίτημα αντικατάστασης της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, στο 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, που αναμένεται να συνεδριάσει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Οι "Δικογραφίες" επικοινώνησαν με την εισαγγελέα, η οποία επέστρεφε σήμερα από τη γεννέτειρα της, την Κρήτη και πληροφορήθηκε ότι, διέρρηξαν το σπίτι της, ενω βρισκόταν εν πλω.

Η εισαγγελέας Διαφθοράς, ήταν εξαιρετικά ανήσυχη, γιά το τι μπορεί να συμβαίνει, καθώς δεν είχε ακόμη εικόνα, γιά την κατάσταση, που επικρατούσε στο σπίτι της, μετα από τη διάρρηξη.

Οπως είπε στις "Δικογραφίες" το πληροφορήθηκε από την οικιακή βοηθό, η οποία πήγε σήμερα πρωί - πρωί, για να καθαρίσει το σπίτι, άμα τη επιστροφή της κ. Τουλουπάκη από την Κρήτη.

Η οικιακή βοηθός, ήταν ο άνθρωπος, που μπήκε πρώτος στο σπίτι της εισαγγελέα και αντίκρυσε την καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα της, οι διαρρήκτες δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο μέσα στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν τίποτα, πιθανόν, γιατί δεν βρήκαν αυτό, που έψαχναν...

Ηταν τέτοια η αγωνία ή η μανία τους, που όπως είπε η εισαγγελέας στις "Δικογραφίες" έψαχναν, γιά έγγραφα, ακόμη και στο... πιάνο!

Εντρομη η οικιακή βοηθός τηλεφώνησε στην εισαγγελέα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα λόγια της κ. Τουλουπάκη, η οικιακή βοηθός έπαθε σοκ από το θέαμα και δεν ξαναμπήκε στο σπίτι, αλλά παρέμενε στο δρόμο, μέχρι την έλευση της αστυνομίας.

Πηγή: dikografies.blogspot.com