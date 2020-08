Κοινωνία

Κορονοϊός: Η αστυνομία “σχόλασε”… γάμο με 1500 καλεσμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιστρατεύτηκαν για να αποτρέψουν γαμήλιο γλέντι...





Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιστρατεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, για να αποτρέψουν γαμήλιο γλέντι στο οποίο επρόκειτο να συμμετέχουν -σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν οι Αρχές- πάνω από 1.500 καλεσμένοι.



Ειδικότερα, μετά από πληροφορίες ότι ο γάμος επρόκειτο να προχωρήσει κανονικά, χωρίς τον περιορισμό των ατόμων που έχει επιβληθεί λόγω της πανδημίας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για να εμποδίσουν το γλέντι, πριν καν ξεκινήσει.



Σύμφωνα με πληροφορίες του haniotika-nea.gr, από νωρίς το απόγευμα, τζιπ της αστυνομίας βρίσκονταν στο δρομάκι που οδηγούσε στο εκκλησάκι όπου τελέστηκε το μυστήριο, σε περιοχή της δημοτικής ενότητας Γεωργιούπολης ώστε να ελέγξουν ότι δεν θα περνούσαν παραπάνω καλεσμένοι. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις παρατάχθηκαν γύρω από τον χώρο που θα φιλοξενούσε το γλέντι, στο οποίο μάλιστα θα τραγουδούσε γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης. Τελικά, το γλέντι δεν πραγματοποιήθηκε, χωρίς να χρειαστεί να επιβληθούν ποινές ή να γίνουν συλλήψεις.



Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το προηγούμενο διάστημα οι Αρχές ήταν σε επαφή με τους διοργανωτές του γάμου, ενημερώνοντάς τους πως υπάρχουν πολύ αυστηρές οδηγίες από το Υπουργείο για τήρηση του ορίου ατόμων.



Μάλιστα, προ ημερών και στην εκδήλωση του πρόγαμου, είχε παρουσιαστεί αστυνομία καθώς είχαν βρεθεί να συμμετέχουν πάνω από 50 άτομα.