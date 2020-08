Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν: Η ώρα του μεγάλου τελικού

Η Μπάγερν αναζητεί την 6η κούπα της, ενώ η Παρί θέλει να βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Με καθυστέρηση σχεδόν τριών μηνών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και έχοντας ξεκινήσει η νέα σεζόν στην κορυφαία διοργάνωση, το Champions League 2020 ολοκληρώνει απόψε την διαδρομή του με τον τελικό στο Estadio Da Luz της Λισαβόνας (22:00), ανάμεσα στην Παρί ΣΖ και την Μπάγερν.

Αμφότερες έχουν κερδίσει τα αντίστοιχα πρωταθλήματα και Κύπελλα, σε Γαλλία και Γερμανία τη Μπουντεσλίγκα, κυνηγώντας το μαγικό «τρεμπλ» και εξοικειωμένες με την εγχώρια επιτυχία, έφτασαν στη Λισαβόνα για να κερδίσουν το UCL και κατά συνέπεια, την ευρωπαϊκή ηγεμονία.

Kάτι που η Μπάγερν πάντως έχει καταφέρει πέντε φορές στο παρελθόν (Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών), κάνοντας μάλιστα «τρεμπλ» το 2013, αλλά και κάτι που θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην 50χρονη Ιστορία της η Παρί ΣΖ.

Σε ένα τελικό αξίας 1,73 δισ ευρώ, με τους Μπάγερν να αποτιμάται σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα transfertmark στα 928,55 εκατ. ευρώ και τους Παζιριάζους στα 801,45 εκατ. ευρώ.

Η παρουσία πληθώρας ταλέντων στο Estadio da Luz, εγγυάται ένα ανοιχτό και συναρπαστικό παιχνίδι, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι να θέλει να προσθέσει γκολ στο απίστευτο έως τώρα ρεκόρ του (15), φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο (17 γκολ σε ένα τουρνουά), αλλά και τους Γκνάμπρι, Ντέιβις να θέλουν επίσης να ξεχωρίσουν.

Θα μπορούσε να είναι ο τελικός του Νεϊμάρ, του πιο αποφασιστικού παίκτη στην διοργάνωση αυτή την σεζόν, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί. Επίσης του Ντι Μαρία, καθοριστικού στον ημιτελικό με την Λειψία, αλλά και του παγκόσμιου πρωταθλητή Κιιλιάν Μπαπέ.

Οι Παριζιάνοι που έχουν κατακτήσει 24 από τα 28 τελευταία εγχώρια τρόπαια, θέλουν να γράψουν με την σειρά τους Ιστορία στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

Και οι δύο ομάδες κέρδισαν τους αντίστοιχους ημιτελικούς αγώνες τους με ένα άνετο σκορ 3-0 και παρόλο που αυτό δείχνει αμυντική ικανότητα της Μπάγερν και της Παρί ΣΖ PSG, είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος τι θα κάνουν οι όπισθοφυλακές, μπροστά στις αντίστοιχες σούπερ επιθέσεις.

Οι Βαυαροί, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο από τον όμιλο που συμμετείχε ο Ολυμπιακός (νίκησαν 3-2 στο Φάληρο και 2-0 στο Μόναχο) φτάνουν στον τελικό, κερδίζοντας και τους 10 αγώνες μέχρι στιγμής και σκοράροντας 42 φορές, με το αποκορύφωμα σίγουρα την συντριβή (8-2) που κατάφεραν απέναντι την Μπαρτσελόνα.

«Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε την άμυνα μας, αλλά γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι να πιέσουμε τους αντιπάλους μας», τόνισε ο Γερμανός προπονητής της Μπάγερν, Χάνσι Φλικ.

Η Παρί ΣΖ, που φτάνει στον τελικό μετά από μια μακρά περίοδο αποτυχίας στην διοργάνωση, ήταν σχεδόν εξίσου κυρίαρχη με οκτώ νίκες σε 10 παιχνίδια και 25 γκολ, η δεύτερη καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτή την ομάδα . Είναι διασκεδαστικό. Δεν μιλούν μόνο, αλλά και προσπαθούν και δουλεύουν σκληρά. Θα δώσουμε τα πάντα. Ο τελικός θα είναι ένας μεγάλος αγώνας», είπε ο Γερμανός προπονητής της Παρί ΣΖ, Τόμας Τούχελ.

Γκεγιέ, Λειβίν Κουρζάβα και Βεράτι αντιμετωπίσουν ενοχλήσεις, ενώ θα αποφασιστεί η παρουσία του Κέιλορ Ναβάς, που έλειψε από τον ημιτελικό με την Λειψεία (3-0) , εξαιτίας τραυματισμού.

Ο Ζερόμ Μπόατεγκ, που αντικαταστάθηκε με μυϊκό τραυματισμό στο ημίχρονο με τη νίκη της Μπάγερν με 3-0 επί της Λιόν στον ημιτελικό, αναμένεται να είναι κατάλληλος για τον τελικό.

Tον μεγάλο αγώνα θα διαιτητεύσει ο 44χρονος Ιταλός Ντανιέλε Ορσάτο, στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του σε επίπεδο UEFA. Θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Λορέντζο Μανγκανέλι και Αλεσάντρο Τζιαλατίνι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ρουμάνος Οβίντιου Χατσεγκάν. Διαιτητής VAR θα είναι ο Ιταλός Μασιμιλιάνο Ιράτι, ενώ καθήκοντα AVAR θα έχει ο συμπατριώτης του, Μάρκο Γκουί.

Πιθανές συνθέσεις:

ΠΑΡΙ ΣΖ: Ρίκο (Νάβας), Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε, Μπερνάτ, Μαρκίνιος, Βεράτι, (Παρέδες), Αντέρ Ερέρα, Νεϊμάρ, Ντι Μαρία, Μπαπέ.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατεγκ, Αλάμπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο, Πέρισιτς, Μίλερ, Γκνάμπρι, Λεβαντόφσκι