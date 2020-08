Κόσμος

Κορονοϊός - Περού: πολύνεκρη τραγωδία σε κλαμπ

Δεκάδες νέοι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου, σε αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της ντισκοτέκ.

(εικόνα αρχείου)

Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε ντισκοτέκ χθες, Σάββατο, το βράδυ στη Λίμα του Περού καθώς επιχειρούσαν να διαφύγουν από τους αστυνομικούς που είχαν φθάσει για να επιβάλουν την τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Περίπου 120 άνθρωποι διασκέδαζαν σ' αυτό το πάρτι γενεθλίων που είχε διαφημισθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, όταν η αστυνομία εισέβαλε στην ντισκοτέκ που βρίσκεται στη Λος Ολίβος, μια δημοφιλή συνοικία της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Μπροστά στην επέμβαση της αστυνομίας, η οποία δεν χρησιμοποίησε κανένα τύπο όπλου, ούτε δακρυγόνα, οι συμμετέχοντες στη γιορτή επιχείρησαν να διαφύγουν από τη μοναδική πόρτα εισόδου και, μέσα στην αναταραχή, βρέθηκαν στριμωγμένοι ανάμεσα στην πόρτα και το κλιμακοστάσιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διευκρίνισε στον ραδιοσταθμό RPP ο αρχηγός της αστυνομίας στρατηγός Ορλάντο Βελάσκο. Τρεις άλλοι τραυματίσθηκαν, καθώς και τρεις αστυνομικοί που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους μέσα στην ντισκοτέκ. Περίπου 20 παραβάτες συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση στη Λίμα.

Τα θύματα ήταν ηλικίας 20 έως 30 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες αρνήθηκαν την εκδοχή των αρχών και υποστήριξαν πως οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να αδειάσουν την ντισκοτέκ. «Φαίνεται πως η αστυνομία μπήκε και έριξε δακρυγόνα. Και τους έκλεισαν και απ' ό,τι φαίνεται έπαθαν ασφυξία», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής στον ραδιοσταθμό RPP. «Κατάφερα να βγω, ο Θεός ξέρει γιατί, η φίλη μου που ήταν μαζί μου πέθανε στα χέρια μου», αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους μια νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα στη γιορτή.

Η υπουργός αρμόδια για ζητήματα των γυναικών Ροσάριο Σασιέτα μετέβη στον τόπο της τραγωδίας και άφησε να ξεσπάσει ο θυμός της για τους υπεύθυνους της ντισκοτέκ. «Αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία, υπάρχει κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Ζητώ την πιο μεγάλη τιμωρία για τους ιδιοκτήτες της ντισκοτέκ», δήλωσε μιλώντας στον ραδιοσταθμό RPP.

Το Περού είναι η τρίτη περισσότερο πληγείσα χώρα της λατινικής Αμερικής από τον νέο κορονοϊό, μετά τη Βραζιλία και το Μεξικό, με 27.453 νεκρούς και 585.000 κρούσματα μόλυνσης σ' έναν πληθυσμό 33 εκατ. κατοίκων.

Εξαιτίας της εξάπλωσης της ασθένειας, η κυβέρνηση έχει περιορίσει τις συγκεντρώσεις ανθρώπων και επιβάλλει νυκτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το πρωί της Δευτέρας.