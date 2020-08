Κόσμος

Ιράν: δύο πύραυλοι έπληξαν το ουκρανικό αεροσκάφος

Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη ότι προέκυψε απο την "ανάγνωση" των δεδομένων απο τα μαύρα κουτιά.

Η ανάλυση των μαύρων κουτιών του καταρριφθέντος ουκρανικού επιβατικού αεροπλάνου δείχνει ότι αυτό επλήγη από δύο πυραύλους, οι οποίοι το έπληξαν με διαφορά 25 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, και πως επιβάτες εξακολουθούσαν να είναι ζωντανοί για κάποιο χρόνο μετά το πρώτο πλήγμα, ανακοίνωσε σήμερα το Ιράν.

Η ανακοίνωση του επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη αναφορά για τα περιεχόμενα των μαύρων κουτιών, αυτού που καταγράφει τις συνομιλίες στο πιλοτήριο και αυτού που καταγράφει τα δεδομένα της πτήσης, τα οποία εστάλησαν τον Ιούλιο στη Γαλλία για να «διαβαστούν».

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει πως κατέρριψε από λάθος το ουκρανικό επιβατικό αεροπλάνο τον Ιανουάριο, σε μια περίοδο εξαιρετικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτίεες. Οι 176 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν όλοι.

«Δεκαεννέα δευτερόλεπτα αφού ο πρώτος πύραυλος έπληξε το αεροπλάνο, οι φωνές των πιλότων μέσα στο κόκπιτ δείχνουν πως οι επιβάτες ήταν ζωντανοί ... 25 δευτερόλεπτα αργότερα ο δεύτερος πύραυλος έπληξε το αεροπλάνο», δήλωσε στην κρατική ιρανική τηλεόραση ο Τουράζ Ντεγανί-Ζανγκανέχ.

Το Ιράν διεξήγαγε συνομιλίες με την Ουκρανία, τον Καναδά και άλλες χώρες, πολίτες των οποίων επέβαιναν στο αεροπλάνο που καταρρίφθηκε. Οι χώρες αυτές είχαν ζητήσει τη λεπτομερή διερεύνηση της τραγωδίας.

«Η ανάλυση δεδομένων από τα μαύρα κουτιά δεν πρέπει να πολιτικοποιείται», δήλωσε ο Ζανγκανέχ.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης κατέρριψαν το αεροπλάνο της Ukraine International Airlines με πύραυλο εδάφους-αέρος στις 8 Ιανουαρίου, λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη, σε ένα, όπως αναγνώρισε αργότερα η Τεχεράνη, "καταστροφικό λάθος" από τις δυνάμεις της που βρίσκονταν σε κατάσταση υψίστου συναγερμού στη διάρκεια αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Ιρανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι διεξήγαγαν συνομιλίες για την αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων. Ένας νέος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματισθεί για τον Οκτώβριο.

