Πολιτική

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: Δεν υπάρχει θέμα γενικού lockdown

"Χρειάζεται εγρήγορση και επιφυλακή" τονίζει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αι Διαχείρισης Κρίσεων.

«Δεν υπάρχει θέμα γενικού lockdown και είμαστε μακριά ακόμα και από τοπικά lockdowns», δήλωσε σε συνέντευξή του στο “Βήμα της Κυριακής” ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

«Πραγματικά όλες οι αναφορές για lockdown είναι τουλάχιστον άστοχες. Για να παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση πρέπει να αποδώσουν τα υφιστάμενα μέτρα και για να γίνει αυτό, πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο για όλους εμάς», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο υφυπουργός σχολίασε: «Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια αυξητική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά είναι πρόωρο θαρρώ να μιλήσουμε για δεύτερο κύμα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας υπενθυμίζουν ότι χρειάζεται εγρήγορση και επιφυλακή».