Κορονοϊός - Σακελλαροπούλου: ο καθένας να επιδείξει την ευθύνη που του αναλογεί

Κάλεσμα προς τους πολίτες έστειλε η ΠτΔ, "για τνα προστατεύσουμε τυην υγεία μας και να δυναμώσουμε τη δημοκρατίας μας".

Μήνυμα για την κοινωνική ευθύνη στη προσπάθεια του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού έστειλε μέσω του λογαριασμού της στο Facebook η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης δεν εναπόκειται, μόνο στο Κράτος ή την ατομική ευθύνη. Είναι, πρωτίστως, μια ευθύνη κοινωνική και συλλογική. Αναλαμβάνοντας όλοι μας το μερίδιο που μας αναλογεί, προστατεύουμε την υγεία μας και δυναμώνουμε τη δημοκρατία μας», τονίζει μεταξύ άλλων η κ. Σακελαροπούλου.

«Η χώρα μας είναι αντιμέτωπη, όπως και το σύνολο σχεδόν του πλανήτη, με την αναζωπύρωση της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν είναι όμως ανοχύρωτη. Η επιτυχής διαχείριση του πρώτου κύματος οδήγησε σε χαμηλή ενδημικότητα του ιού, γεγονός που μας προσέφερε ωφέλιμο χρόνο. Το εθνικό σύστημα υγείας είναι καλύτερα προετοιμασμένο και τα δεδομένα που διαθέτουμε για τη νόσο πληρέστερα. Η άνευ προηγουμένου συνέργεια και πρόοδος της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας φέρνει όλο και πιο κοντά το εμβόλιο. Ο χρόνος και η γνώση είναι με το μέρος μας», αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επισημαίνει:

«Ο ιός, όμως, βρίσκεται πάντα ανάμεσά μας και η αύξηση των κρουσμάτων απειλεί όσα καταφέραμε τους προηγούμενους μήνες, έχοντας καταβάλει μεγάλες θυσίες στην κοινωνική και οικονομική μας ζωή και επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά. Είναι κατανοητή η κόπωση, μετά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, και αναμενόμενη η χαλάρωση που επήλθε, ιδίως στους νέους, λόγω και του καλοκαιριού. Δεν πρέπει, ωστόσο, να αφήσουμε την κούραση και την αμφιβολία να θολώσουν την κρίση και τη στάση μας απέναντι στον ιό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, ούτε να αγνοούμε τα πορίσματα της επιστήμης που σημαίνουν παγκοσμίως συναγερμό».

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις ψευδείς ειδήσεις και στην επίδρασή τους στην κοινή γνώμη.

«Βασική συνθήκη για τη διαχείριση της πανδημίας συνιστά η κατανόησή της, η εμπεριστατωμένη και πλουραλιστική πληροφόρησή μας. Είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία οι ψευδείς ειδήσεις και οι αντιεπιστημονικές θεωρίες που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και προτρέπουν τους πολίτες σε αντικοινωνικές και ανεύθυνες συμπεριφορές», υπογραμμίζει η κ. Σακελλαροπούλου και καταλήγει.

«Οι μέρες που έρχονται είναι κρίσιμες. Πολλοί, μετά την περίοδο των διακοπών, επιστρέφουμε στα αστικά κέντρα και στους χώρους εργασίας μας. Τα σχολεία ανοίγουν. Δεν υπάρχουν πια μεγάλα περιθώρια για την κοινωνία και την οικονομία. Η Πολιτεία έχει χρέος, αφενός να ακολουθήσει τις υποδείξεις των ειδικών, αφετέρου να στηρίξει, με κάθε κόστος και απόλυτη προτεραιότητα, τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης δεν εναπόκειται, εντούτοις, μόνο στο Κράτος ή την ατομική ευθύνη. Είναι, πρωτίστως, μια ευθύνη κοινωνική και συλλογική. Η χρήση της μάσκας, η προσωπική υγιεινή και η τήρηση των φυσικών αποστάσεων αποτελούν ενδεδειγμένα οριζόντια μέτρα περιορισμού του ιού. Η πρόληψη και η φρόνηση είναι σήμερα η πιο σημαντική κοινωνική σύμβαση, πέρα από νόμους και κυρώσεις. Η πανδημία είναι μια πρόκληση για την ενάρετη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και τη διαγενεακή μας αλληλεγγύη. Αναλαμβάνοντας όλοι μας το μερίδιο που μας αναλογεί, προστατεύουμε την υγεία μας και δυναμώνουμε τη δημοκρατία μας. Η ευθύνη και η φροντίδα του άλλου είναι σύμφυτη με την ταυτότητά μας, βαθιά ριζωμένη στην παράδοση του λαού μας. Είναι αυτή που μας συγκροτεί και μας κρατά ενωμένους, ως κοινότητα, στην ιστορία».