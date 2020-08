Πολιτική

Συνεχίζει τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία

To "Oruc Reis" μπήκε ξανά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μετά την ελληνική ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, η Άγκυρα απάντησε με δική της NOTAM.

Η Τουρκία εξακολουθεί να παίζει με την «φωτιά» στην Ανατολική Μεσόγειο, επιλέγοντας την οδό της όξυνσης των εντάσεων. Το τουρκικό σεισμογραφικό ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις» μπήκε ξανά το πρωί στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή της παράνομης NAVTEX που λήγει τα μεσάνυκτα. Μετά την ελληνική ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, η Τουρκία απάντησε με δική της NOTAM, στην οποία χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Tο «Ορούτς Ρέις» στις 10.35 το πρωί εισήλθε ξανά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Κινείται νοτιοδυτικά με ταχύτητα σταθερή στους 4 κόμβους, ενω η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία και στέλνει τα δικά της μηνύματα στην Άγκυρα.

«Οι προϋποθέσεις για έναν ελληνοτουρκικό διάλογο είναι αποχή από παράνομες και προκλητικές ενέργειες, ατμόσφαιρα ηρεμίας και ένα απαραίτητο μίνιμουμ εμπιστοσύνης. Είναι προφανές ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά στην ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα έχει πρόθεση να προσέλθει σε διάλογο, όχι σε συνθηκολόγηση. Δεν συζητάμε την ασφάλεια και την εδαφική μας ακεραιότητα», ανέφερε σε δηλώσεις στην Real News ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος.

Ο πόλεμος νεύρων συνεχίζεται και μένει να φανεί ποια στάση θα επιλέξει η Τουρκία μετά την λήξη της παράνομης Navtex σε λίγες ώρες.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στην Real News σημείωσε πως «εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση παρακολουθούσε απλώς την Τουρκία. Εμείς επιδιώκουμε την έναρξη των διερευνητικών για να οδηγηθούμε στη Χάγη, πράγμα που δεν έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά την ίδια στιγμή όταν προέκυψε ζήτημα ερευνών στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το 2018, το αποτρέψαμε με αποτελεσματικότητα, χωρίς να υπάρξει απειλή θερμού επεισοδίου».

Εκνευρισμός στην Άγκυρα

Όλα δείχνουν πάντως ότι ο Ερντογάν επιλέγει την πόλωση σε όλα τα μέτωπα. Έφτασαν στο σημείο ενώ μετέτρεψαν σε τζαμί την Αγιά Σοφιά και την ιστορική εκκλησία του Αγίου Σωτήρος να κατηγορούν την Ελλάδα ότι δεν σέβεται τις άλλες θρησκείες.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι δήλωσε ότι «η Ελλάδα μετέτρεψε τα τζαμιά και τους λατρευτικούς χώρους της οθωμανικής κληρονομιάς στην επικράτειά της σε εκκλησίες. Οι προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργεί ψευδείς ατζέντες στην περιοχή με τα ιστορικά της συμπλέγματα είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Είναι η τελευταία χώρα που θα έπρεπε να μιλάει για σεβασμό άλλων θρησκειών».