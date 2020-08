Κόσμος

Νεκροί και εικόνες καταστροφής από πλημμύρες στην Κερασούντα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για να βρεθούν οι αγνοούμενοι.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξαφνική πλημμύρα που σημειώθηκε στη βόρεια Τουρκία, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, και 11 άλλοι αγνοούνται, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Εικόνες από τη βόρεια επαρχία Γκιρεσούν (Κερασούντας), έπειτα από ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις, δείχνουν τα νερά να παρασύρουν κτίρια και οχήματα σ' έναν δρόμο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Γκιρεσούν, ο Σοϊλού δήλωσε πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Ένας από τους νεκρούς ήταν στρατιώτης, δήλωσε.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 133 πολίτες», δήλωσε ο Σοϊλού. «Το κράτος μας θα γιατρέψει τις πληγές και θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών μας με όλη την ισχύ του», πρόσθεσε.

Μιλώντας δίπλα στον Σοϊλού, ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Μπεκίρ Πακντεμιρλί δήλωσε πως η βροχόπτωση στην Γκιρεσούν ξεπέρασε 1,5 φορά τον μέσο όρο των βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πλημμύρα», δήλωσε ο Πακντεμιρλί. «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε πως αυτό δεν θα ξανασυμβεί».

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν όλοι οι κρατικοί πόροι για την επισκευή των ζημιών.