Κόσμος

Πρόεδρος ROISDER: Αποστρατικοποίηση των Δωδεκανήσων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως «απειλή» για την Τουρκία «βλέπει» ο Καϊμακτσί την παρουσία Στρατού στο Αιγαίο.

Την αποστρατικοποίηση των Δωδεκανήσων ζητάει με δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Αnadolu, o πρόεδρος του λεγόμενου «Συλλόγου Πολιτισμού και Αλληλεγγύης Τούρκων Ρόδου, Κω και Δωδεκανήσων-Τουρκίας» (ROISDER) Δρ. Μουσταφά Καϊμακτσί, υποστηρίζοντας προκλητικά πως ενεργώντας κατά παράβαση των συμφωνιών της Λωζάνης και των Παρισίων, η Ελλάδα παραβίασε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και μετέτρεψε τα περισσότερα από τα 23 νησιά του Αιγαίου σε οπλοστάσιο. «Η Αθήνα κατέστησε τα νησιά στρατιωτικές βάσεις.

Αυτή την στιγμή εξόπλισε 18 νησιά κάνοντας τα οπλοστάσιο. Για αυτό τον λόγο αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την Τουρκία».

Ο ίδιος αναφέρει πως η χώρα μας δεν αρκέστηκε στο να συσσωρεύσει στρατό σε Λήμνο, Ρόδο, Μυτιλήνη και Κω, αλλά κατασκεύασε και αεροδρόμια για μαχητικά αεροσκάφη.

«Η Αθηνά μετέτρεψε τα νησιά σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτή τη στιγμή έχοντας εξοπλίσει 18 νησιά τα μετέτρεψε σε οπλοστάσιο. Κατασκεύασε αεροδρόμια για πολεμικά αεροσκάφη σε Λήμνο, Μυτιλήνη, Κω και Ρόδο και εγκατέστησε πολεμικά αεροσκάφη. Για αυτό το λόγο αποτελούν δυνητική απειλή για την Τουρκία. Η Τουρκία σε αυτό το θέμα επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Αλλά η κυβέρνηση της Ελλάδας παρά το ότι είναι μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ χωρίς να υπολογίζει τις διεθνείς συνθήκες δεν κάνει βήμα πίσω και κλιμακώνει την ένταση. η Τουρκία πρέπει να χρησιμοποιήσει το διεθνές δίκαιο για να επιλύσει τα προβλήματα που απειλούν την κυριαρχία της».

Ο πρόεδρος του ROISDER, υποστηρίζει πως η Τουρκία θα πρέπει να θέσει το θέμα του status των νησιών και του εξοπλισμού τους στο διεθνές δικαστήριο, προκειμένου η Ελλάδα να υποχρεωθεί να εφαρμόσει τις διατάξεις της συμφωνίας των Παρισίων του 1947.

Τι είναι το ROISDER

Εκτός από αναγνώριση τουρκικής μειονότητας στα Δωδεκάνησα, τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει κάνει «σημαία» το ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, που θεωρεί εμπόδιο στα επεκτατικά της σχέδια κατά της ελληνικής κυριαρχίας.

Ο λεγόμενος «Συλλόγου Πολιτισμού και Αλληλεγγύης «Τούρκων» Ρόδου, Κω και Δωδεκανήσων-Τουρκίας», έχει έδρα τη Σμύρνη και χρηματοδοτείται από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Έχει στενή συνεργασία με τον αντίστοιχο αλυτρωτικό «Σύλλογο Αλληλεγγύης «Τούρκων» Δυτικής Θράκης», καταγγέλλοντας ενίοτε την Ελλάδα στα διεθνή φόρα.

Πριν από ένα χρόνο, είχε πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη, Διεθνές Συμπόσιο για τους «Τούρκους» σε Ρόδο και Κω από τον ROISDER, με την υποστήριξη του πανεπιστημίου Yasar.

Σύμφωνα μ’ όσα αναφέρθηκαν στο προκλητικό Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε με τη υποστήριξη και υπό την αιγίδα της τουρκικής κυβέρνησης, «στην Ελλάδα δεν υπάρχει «τουρκική» μειονότητα, μόνο στη Θράκη, αλλά και στην Ρόδο και την Κω, που τα δικαιώματά τους καταπατώνται από τις ελληνικές Αρχές».

Η ελληνική θέση στο θέμα της υποτιθέμενης αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου Πελάγους είναι πάγια. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. «Ό,τι απειλείται, δεν αποστρατιωτικοποιείται», είχε δηλώσει στις αρχές του χρόνου απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού 'Αμυνας Χουλουσί Ακάρ, με τις οποίες ζητούσε την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νήσων.