Οικονομία

Αποζημίωση στους πληγέντες από τις πλημμύρες στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάθεση της αίτησης για την εφάπαξ ενίσχυση των πληγέντων. Πότε λήγει η προθεσμία.

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που περιλαμβάνει μέτρα για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου στην Εύβοια.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω του διαδικτυακού τόπου www.gov.gr ή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.