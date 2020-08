Αθλητικά

Το μήνυμα του Παπανικολάου για την περιπέτεια με τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο 30χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού μπορεί πλέον να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο άγχος του όταν του είπαν ότι είναι θετικός.

Μέσω βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram, ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την “περιπέτεια” που πέρασε με τον κορονοϊό, αναφέρθηκε στο άγχος που είχε, επειδή είχε έρθει σε επαφή με την οικογένεια του και κάλεσε τον κόσμο να είναι προσεκτικός, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα μέτρα.

Το μήνυμα του 30χρονου φόργουορντ του Ολυμπιακού:



«Η περιπέτεια του κορονοϊού τελείωσε ουσιαστικά κι επίσημα. Έχω βγάλει δύο αρνητικά τεστ, οπότε έχω την άδεια από τους γιατρούς να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου. Επειδή με ρωτούσαν πολλοί πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, να πω πως άρχισε όπως κάθε ίωση με αδιαθεσία και πονοκεφάλους. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις πως μπορεί κάτι να συμβαίνει. Πήρα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με τον γιατρό της ομάδας και να επισκεφτώ το νοσοκομείο για να κάνω το απαραίτητο τεστ. Αυτό βγήκε θετικό. Ακολούθησα τις οδηγίες, έμεινα στο σπίτι μου κλεισμένος σε καραντίνα για το διάστημα που έπρεπε. Έβγαλα κάποια τεστ που ήταν θετικά, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας έβγαλα το πρώτο μου αρνητικό τεστ και έκανα ένα ακόμη που βγήκε αρνητικό. Πλέον έχω το ελεύθερο να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου και να μπω στους ρυθμούς και της ζωής μου, αλλά και τους αγωνιστικούς, που περιμένω πώς και πώς. Τα συμπτώματα ήταν πολύ ήπια και μόνο στην αρχή, δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα, δόξα το Θεό.



Εγώ ή κάποιος άλλος το περνάει ασυμπτωματικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δε μπορεί να γίνει επικίνδυνο ή σοβαρό. Θα ήθελα να προσέχετε για τους εαυτούς σας και για τους γύρω σας. Για όλους τους ανθρώπους σας. Κι εγώ με το που το έμαθα το μεγαλύτερο άγχος μου ήταν η οικογένειά μου γιατί είχα έρθει σε επαφή και το πρώτο μου άγχος. Θα ήθελα να εφιστήσω σε όλους την προσοχή και να λαμβάνει ο καθένας τα απαραίτητα μέτρα».



«Θέλω από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τα αμέτρητα μηνύματα υποστήριξης, για τις ευχές σας. Μου δώσατε δύναμη.



Μέχρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μείνετε ασφαλείς, όχι μόνο για τους δικούς σας αγαπημένους αλλά και για των άλλων!»