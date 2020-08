Παράξενα

Μοτοσικλετιστής κόντεψε να πεθάνει από τσίμπημα εντόμου

Σε περιπέτειες μπήκε ένας άνδρας, μετά από τσίμπημα εντόμου, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Αλλεργικό σοκ υπέστη ένας 31χρονος, τον οποίο τσίμπησε κάποιο έντομο, ενώ οδηγούσε στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Ο μοτοσικλετιστής ένιωσε ένα ήπιο τσίμπημα κάτω από την μπλούζα του κι ενώ οδηγούσε. Φτάνοντας λίγα λεπτά αργότερα στο σπίτι του είχε συμπτώματα αδιαθεσίας.

Οι οικείοι του τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Πληροφορίες αναφέρουν πως έφτασε σε ημικωματώδη κατάσταση, αφού το αλλεργικό σοκ ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε, ο νεαρός άνδρας νοσηλεύθηκε για προληπτικούς λόγους και είναι καλά στην υγεία του.

Όπως τόνιζε υγειονομική πηγή, η άμεση επιδείνωση της υγείας οφείλεται στη βαριά συστηματική αναφυλαξία (αλλεργικό σοκ) και ήταν εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως ήταν κοντά στο νοσοκομείο κι έφτασε πολύ γρήγορα.

Όταν το άτομο είναι αλλεργικό στο δηλητήριο του εντόμου (συνήθως μέλισσα, σφήκα) τότε μπορούν να εμφανιστούν διαφορετικής βαρύτητας αντιδράσεις που κυμαίνονται από την τοπική αντίδραση με κνησμό και κοκκίνισμα μέχρι φαινόμενα όπως το παραπάνω περιστατικό. Στις περιπτώσεις αυτές όσοι γνωρίζουν το πρόβλημα πρέπει να έχουν μαζί τους ένεση αδρεναλίνης, για την αντιμετώπιση μέχρι τη διακομιδή στο Νοσοκομείο.

Πηγή: anatolh.com