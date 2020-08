Κόσμος

Ερντογάν: Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σήμερα μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή με την πολιτική μας στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στην Αφρική», τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος.

«Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Σήμερα μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή με την πολιτική μας στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στην Αφρική λόγω του επιπέδου που έχουμε φτάσει πολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά», διεμήνυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας στα ναυπηγεία Τούζλα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως από το 2022, και κάθε χρόνο, θα εντάσσεται ένα υποβρύχιο στον τουρκικό στόλο ( συνολικά 6). Τα συγκεκριμένα υποβρύχια είναι γερμανικής τεχνολογίας αντίστοιχα των ελληνικών.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε, επίσης, πως από το 2022 κάθε χρόνο θα εντάσσεται και από μια φρεγάτα στον τουρκικό στόλο επισημαίνοντας ότι η Τουρκία πρέπει να ναυπηγήσει ένα ή δυο αεροπλανοφόρα.