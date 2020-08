Τεχνολογία - Επιστήμη

Μόλυνση μετέτρεψε λίμνη φούξια (εικόνες)

Αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής για την πηγή της μόλυνσης.

Διαμαρτυρία κατά του εργοστασίου που μόλυνε το περιβάλλον τόσο ώστε η λίμνη της Λίμπιο να γίνει φούξια , έκαναν οι κάτοικοι της πόλης της Παραγουάης.

Πριν από κάποιους μήνες οι κάτοικοι παρατήρησαν ότι το νερό της λίμνης άρχισε να αλλάζει, από τη μία πλευρά της, καθώς ένας δρόμος διασχίζει τη λίμνη, ενώ άρχισαν να πεθαίνουν τα ζώα και τα πουλιά.

Τοπικές περιβαντολλογικές Αρχές πήραν δείγματα των νερών, όμως κανείς δεν είπε τίποτα ώστε να σταματήσει η μόλυνση.

«Φτάσαμε σε αυτό το σημείο εξαιτίας των Αρχών», είπε κάτοικος της περιοχής κατηγορώντας τις Αρχές ότι αγνόησαν τις προ πέντε μηνών καταγγελίες τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, στο νερό εντοπίστηκε παρουσία βαρέων μετάλλων, όπως το χρώμιο που χρησιμοποιείται για να σκουρύνει το δέρμα, κατά τη διάρκεια της παραγωγής του.

Οι Αρχές είχαν προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι, οι ειδικοί είχαν βρει σωλήνα, μέσω του οποίου κατέληγαν στη λίμνη τα απόβλητα, προφανώς από το βαφείο.

Η υπόθεση ερευνάται.