Κόσμος

Λευκορωσία: χιλιάδες διαδηλωτές και στρατός στο δρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Λευκορωσία, ενώ ο Λουκασένκο βγάζει δειλά- δειλά και στρατό στους δρόμους.

Δεκάδες χιλιάδες Λευκορώσοι διαδηλώνουν σήμερα στο Μινσκ για να καταγγείλουν την επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος βρίσκεται εδώ και δύο εβδομάδες αντιμέτωπος με ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας.

Κρατώντας κοκκινόλευκες σημαίες, τα χρώματα της αμφισβήτησης, πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Ανεξαρτησίας και τους γύρω δρόμους φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία!». Μέσα ενημέρωσης και λογαριασμοί στο Telegram, που συνδέονται με την αντιπολίτευση, έκαναν λόγο για περισσότερους από 100.000 διαδηλωτές στη λευκορωσική πρωτεύουσα για δεύτερη διαδοχική Κυριακή.

Ο λευκορωσικός στρατός θα αναλάβει την ευθύνη της προστασίας των εθνικών μνημείων από τους διαδηλωτές, ανακοινώθηκε σήμερα από το λευκορωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οποιαδήποτε αναταραχή κοντά σε τέτοια μνημεία και αγάλματα δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά από τον στρατό, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε μέλη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, που αναχώρησαν από τη Λευκορωσία στη διάρκεια των πρόσφατων διαμαρτυριών, ότι επιδιώκουν «αιματοχυσία», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε πως η αντιπολιτευόμενη λευκορωσίδα ηγέτης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία αναχώρησε για τη Λιθουανία εν μέσω των διαδηλώσεων μετά την διαφιλονικούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο πριν από δύο εβδομάδες, δέχεται «πιέσεις» καθώς άρχισε πρόσφατα να κάνει περισσότερες δηλώσεις στα αγγλικά.