Υγεία - Περιβάλλον

“Χάθηκαν” 28 τρις τόνοι πάγου μέσα σε 30 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό συμπέρασμα έρευνας ομάδας επιστημόνων με έδρα τα πανεπιστήμια Λιντς και Εδιμβούργου.

Από το 1994 μέχρι τώρα συνολικά έχουν χαθεί 28 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου από την επιφάνεια της Γης, όπως ανακοίνωσε ομάδα επιστημόνων με έδρα τα πανεπιστήμια Λιντς και Εδιμβούργου.

Αυτό είναι το σοκαριστικό συμπέρασμα έρευνας που βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα από τους πόλους, τα βουνά και τους παγετώνες, για να μετρηθεί το στρώμα πάγου που χάθηκε από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν την απώλεια «ιλιγγιώδη» και προειδοποίησαν ότι, σύμφωνα με την ανάλυσή τους- η άνοδος της στάθμης της θάλασσας από το λιώσιμο του πάγου μπορεί να φθάσει και το ένα μέτρο μέχρι τα τέλη του αιώνα.

«Για να γίνει απολύτως κατανοητό τί σημαίνει αυτό», λέει ο καθηγητής Αντι Σέφερντ, «η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά ένα εκατοστό σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους»

Επιπλέον, το λιώσιμο των πάγων με αυτή την ταχύτητα μειώνει σοβαρά την δυνατότητα του πλανήτη να αντανακλά πίσω στο διάστημα την ηλιακή ακτινοβολία. Με τον λευκό πάγο να εξαφανίζεται και να αποκαλύπτεται η μαύρη θάλασσα ή το έδαφος από κάτω απορροφάται όλο και περισσότερη θερμότητα, εντείνοντας κι άλλο το φαινόμενο, ενώ η απώλεια των παγετώνων στα βουνά απειλεί τις πηγές φρέσκου νερού.

«Μέχρι τώρα η έρευνα είχε επίκεντρο την Ανταρκτική ή την Γροιλανδία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έγινε έρευνα για ολόκληρο τον πλανήτη. Κι αυτό που διαπιστώσαμε μας άφησε άφωνους» λέει ο Σέφερντ.

Η επιστημονική ομάδα μελέτησε δεδομένα που έστειλαν οι δορυφόροι από παγετώνες στη Νότια Αμερική, την Ασία, τον Καναδά και άλλες περιοχές, τα στρώματα πάγου στην Αρκτική και την Ανταρκτική και τα στρώματα πάγου που από την ενδοχώρα της Ανταρκτικής καταλήγουν στη θάλασσα. Η μελέτη κάλυψε τα χρόνια από το 1994 μέχρι το 2017. Και το συμπέρασμα ήταν ότι όλες οι περιοχές υπέστησαν τεράστιες μειώσεις στα στρώματα πάγου επί 30 χρόνια και απώλειες καταγράφονται μέχρι και σήμερα.

«Για να κάνουμε μια αντιστοιχία των απωλειών», λέει ο Τόμ Σλάτερ του Πανεπιστημίου του Λιντς, «28 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου μπορούν να καλύψουν ολόκληρη τη Βρετανία με ένα στρώμα πάγου πάχους 100 μέτρων»

Όσο για τα αίτια της καταστροφής αυτής, η επιστημονική ομάδα δεν σχεδόν καμία αμφιβολία: «η απώλεια του πάγου είναι άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής», αναφέρει στην έρευνα της που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό περιοδικό Cryosphere Discussions.

«Κατά μέσο ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,85 βαθμούς Κελσίου από το 1880 και αυτό ενισχύεται στους πόλους».