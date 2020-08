Κόσμος

Πολύνεκρη σύγκρουση λεωφορείων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα μεγάλο με τραγικό αποτέλεσμα.

Ένα μίνι μπας και ένα λεωφορείο συγκρούστηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Πολωνίας.

Στη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους εννέα άτομα, ενώ επτά τραυματίστηκαν.

Όλοι οι επιβάτες του μίνι μπας σκοτώθηκαν. Ο οδηγός του ήταν Σλοβένος.

Επτά άτομα από το λεωφορείο τραυματίστηκαν.

Δεν έχει γίνει γνωστή η εθνικότητα των θυμάτων, ούτε και τα αίτια του δυστυχήματος.