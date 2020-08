Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: Μηνιαία παραγωγή 6 εκατ. δόσεων σχεδιάζει η Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να αρχίσουν δοκιμές του ρωσικού εμβολίου σε μεγάλη κλίμακα.

Η Ρωσία προσδοκά ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα παράγει, μηνιαίως, από 1,5 - 2 εκατομμύρια δόσεις του πιθανού εμβολίου κατά της Covid-19 και θα αυξήσει σταδιακά την παραγωγή στα 6 εκατομμύρια δόσεις τον μήνα, δήλωσε, την Κυριακή, ο υπουργός Βιομηχανίας Ντένις Μαντούροφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Δοκιμές σε μεγάλη κλίμακα του εμβολίου, το οποίο αναπτύχθηκε από το ινστιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας, πρόκειται να αρχίσουν στη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα.