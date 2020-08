Αθλητικά

Η ΑΕΚ ζήτησε από την Γιουβέντους τον Κάστανο

Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Ένωση ενδιαφέρεται για τον Κύπριο μέσο.

Το όνομα του Γρηγόρη Κάστανου φέρνει στο προσκήνιο των μεταγραφικών της ΑΕΚ, δημοσίευμα από την Ιταλία. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «Τuttopescaracalcio» αναφέρει πως η Ένωση εξετάσει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου μέσου, ο οποίος την περσινή σεζόν έπαιζε δανεικός από την Γιουβέντους στην Πεσκάρα.

«Η Πεσκάρα κινδυνεύει να χάσει τον Κάστανο από τη Γιουβέντους. Η μεταγραφή, η οποία ήταν κλεισμένη πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά δεν έχει επισημοποηθεί ακόμα, είναι πιθανό να ακυρωθεί, καθώς η ΑΕΚ που θα συμμετάσχει στο επόμενο Europa League, εξετάζει τον Κύπριο μέσο» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Κάστανος αποκτήθηκε το 2014 από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου και θεωρείται ένας από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Κύπρου. Δεν έχει πάρει ευκαιρία στην πρώτη ομάδα της Γιουβέντους τον δίνει δανεικό και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πεσκάρα η οποία θέλει να τον κρατήσει.

Ο 22χρονος παίζει κυρίως ως οκτάρι και εσωτερικός μέσος στο 4-3-3. Φέτος έκανε 26 συμμετοχές με την Πεσκάρα η οποία αγωνίζεται στη SerieB' και απέφυγε τον υποβιβασμό στα πλέι άουτ. Mε τη Γιουβέντους έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022.

Eίναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Κύπρου και με τους άντρες έχει 23 συμμετοχές και ένα γκολ.

