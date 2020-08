Πολιτική

Νέα πρόκληση Ακάρ: Στοχοποιεί το Καστελόριζο και θέτει αποστρατικοποίηση των νησιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η πολιτική της Ελλάδας δεν έχει σχέση με τη λογική, το διεθνές δίκαιο και την σχέση καλής γειτονίας" υποστηρίζει ο Τούρκος υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας έθεσε για άλλη μια φορά ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών και του εναέριου χώρου της Ελλάδας ενώ στοχοποίησε το Καστελόριζο στο ζήτημα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης.

Στην ομιλία του στην τελετή στο ναυπηγείο Τούζλα σχετικά με την παράδοση σύγχρονων συστημάτων για πλοία του τουρκικού Ναυτικού ο Ακάρ δήλωσε πως "πρέπει όλοι να γνωρίζουν πως δεν θα επιτρέψουμε καμία ενέργεια ή προσπάθεια καταπάτησης των δικαιωμάτων μας στην Γαλάζια μας Πατρίδα. Η πολιτική της Ελλάδας που βλέπει μόνο τα δικά της συμφέροντα. Δεν έχει σχέση με τη λογική, το διεθνές δίκαιο και την σχέση καλής γειτονίας. Η μονόπλευρη εφαρμογή της πολιτικής της όπως η στρατικοποίηση των νησιών, η εφαρμογή του εναέριου χώρου στα 10 μίλια, και απαίτηση θαλάσσιου χώρο δικαιοδοσίας 40.000 τ.χλμ για ένα τόσο μικρό νησί όπως το Καστελόριζο".

Yποστήριξε πως "για εμάς η δήθεν συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτή η συμφωνία είναι εναντίον των συμφερόντων των δυο λαών καθώς χάνουν και οι δυο λαοί. Kανένας δεν θα μπορέσει να φυλακίσει τη χώρα μας στις ακτές της στην ανατολική Μεσόγειο έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή" ανέφερε χαρακτηριστικά o Χουλουσί Ακάρ.