Πολιτική

Oruc Reis: Παράταση της παράνομης τουρκικής NAVTEX

Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια η ισχύ της NAVTEX. Η αντίδραση της Αθήνας.

Παράταση μέχρι τις 27 Αυγούστου παίρνει η τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του Oruc Reis, στο Αιγαίο.

Η Navtex για τις έρευνες του Oruc Reis έληγε τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Η ανακοίνωση της παράτασης της NAVTEX έγινε από την υπηρεσία που εκδίδει τις ναυτικές οδηγίες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φάνηκε ότι ήταν αναμενόμενη καθώς έτσι όπως κινείται το ερευνητικό σκάφος έδειχνε ότι δεν κάνει καμία διαδικασία για να αποχωρήσει από την περιοχή.

Κυβερνητικες πηγές για την παράταση της NAVTEX

Κυβερνητικά στελέχη, σε ότι αφορά την παράταση της παράνομης τουρκικής NAVTEX, αναφέρουν τα εξής :

«Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο οτι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μόνο που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας έθεσε για άλλη μια φορά ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών και του εναέριου χώρου της Ελλάδας ενώ στοχοποίησε το Καστελόριζο στο ζήτημα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης.