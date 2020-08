Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Νέα αύξηση των κρουσμάτων

Ανοδική πορεία συνεχίζει να έχει ο καθημερινός απολογισμός των νέων κρουσμάτων.

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 1.210 περιστατικά και επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Χθες, τα νέα περιστατικά ήταν 1071, με τρεις νεκρούς.

Στην Λομβαρδία διαγνώσθηκαν 239 νέα κρούσματα, 184 στο Λάτιο (με πρωτεύουσα την Ρώμη), 145 στην περιφέρεια του Βένετο και 138 σε εκείνη της Νάπολης. Συνολικά, 69 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με πέντε περισσότερες εισαγωγές σε σχέση με χθες.