Φιλική ήττα για την ΑΕΚ

Προβλήματα στην άμυνα παρουσίασε η Ένωση στην πρόβα τζενεράλε πριν από τον τελικό του Κυπέλλου.

Ήττα για την ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που αποτέλεσε και πρόβα εν όψει τελικού Κυπέλλου. Η΄Ένωση ηττήθηκε 1-2 από τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Καρέρα , εμφάνισε μεγάλες αδυναμίες ανασταλτικά και κυρίως στα στημένα και ειδικότερα στο πρώτο μέρος δεν λειτούργησε τίποτα στα μετόπισθεν, ενώ και ο Τσιντώτας δεν μπόρεσε να έχει την απαιτούμενη συνεννόηση με τους τρεις της άμυνας για να αποφευχθούν τα προβλήματα. Από στημένη μπάλα, ήρθε το 0-1 του Ατρόμητου ο οποίος απείλησε σε άλλες τρεις περιπτώσεις σχεδόν με τον ίδιο τρόπο!

Η ΑΕΚ απάντησε και ισοφάρισε με το γκολ του Παουλίνιο, τον οποίο ο κορυφαίος του αγώνα Μάρκο Λιβάγια και σημείο αναφοράς για την Ένωση, έβγαλε με υπέροχη μπαλιά στην κόντρα. Στην επανάληψη έγιναν αρκετές αλλαγές από τον Καρέρα, η ΑΕΚ απείλησε ελάχιστα, ενώ και πάλι από μια κακή συνεννόηση πίσω ήρθε το 1-2 του αντιπάλου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Αυτοί που ξεχώρισαν για την ΑΕΚ ήταν εννοείται ο Μάρκο Λιβάγια, ο νεαρός Λάτσι που έπαιξε αριστερό στόπερ και έδειξε στοιχεία έχοντας ηρεμία και σιγουρια στο παιχνίδι του ο Χνιντ αν και έπαιξε λίγο έδειξε τον δυναμισμό του, ενώ καλή εικόνα είχε και ο Μπότος.

Από την πλευρά τους οι παίκτες του Νταμίρ Κάναντι κατάφεραν να «αφοπλίσουν» τους γηπεδούχους και να εκμεταλλευθούν τις αμυντικές τους ανορθογραφίες.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: Τσιντώτας (59’ Αθανασιάδης), Σβάρνας (83’ Χνιντ), Οικονόμου (59’ Τσιγκρίνσκι), Λάτσι (71’ Μάνταλος), Παουλίνιο (59’ Μπακάκης), Λόπες (71’ Ινσούα), Κρίστιτσιτς (46’ Μπότος), Σιμόες (71’ Μαχαίρας), Σαμπανάτζοβιτς (59’ Βέρντε), Λιβάγια (78’ Χριστόπουλος), Ολιβέιρα (46’ Αλμπάνης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γιαννιώτης (46' Μανδάς), Γούτας (46' Στρούγγης), Ρισβάνης, Γκάλο, Σάλομον (46' Μπουσούλατζιτς), Νάτσος (46' Ούμπιδες), Τομάσεβιτς (46' Αθανασίου), Νταβιώτης (46' Ραμπέλο), Μανούσος (46' Γιακουμάκης), Αγκάγεφ (46' Κιβρακίδης), Βέλλιος (46' Κωτσόπουλος)