Γαλλία – κορονοϊός: “Επικίνδυνη η κατάσταση για τους νέους”

Οι ηλικίες 20 με 40 κρατούν τη «μερίδα του λέοντος» στον σημερινό ημερήσιο απολογισμό των νέων κρουσμάτων στη Γαλλία.

Στις 4.897 ανέρχονται οι μολύνσεις που καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε ένα 24ωρο στη Γαλλία, ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός αφότου έληξε η δίμηνη καραντίνα, τον Μάιο.

Ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν προειδοποίησε νωρίτερα ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη και ότι τα νέα κρούσματα αφορούν κυρίως νέους ηλικίας από 20 έως 40 ετών, που μολύνονται συμμετέχοντας σε διάφορα πάρτι.

Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων και μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, είπε ο Βεράν, αποκλείοντας την πιθανότητα μιας νέας καραντίνας στη Γαλλία.

Σε νοσοκομεία νοσηλεύονται σήμερα 4.709 άνθρωποι και από αυτούς οι 383 βρίσκονται στην εντατική. Οι θάνατοι από την Covid-19 αυξήθηκαν κατά 1, στους 30.513. Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας, τα κρούσματα στη Γαλλία είναι 242.899.