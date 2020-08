Αθλητικά

Western & Southern Open: Εντυπωσιακό ντεμπούτο ο Τσιτσιπάς

Κέρδισε γρήγορα την πρώτη νίκη της καριέρας του στη διοργάνωση και εξασφάλισε θέση στον 3ο γύρο.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Western & Southern Open στη Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας μέσα σε μόλις 69 λεπτά τον Νοτιοαφρικανό Κέβιν Άντερσον, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη της καριέρας του στο τουρνουά και εξασφαλίζοντας θέση στον 3ο γύρο.

Εκεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ίσνερ και τον Μίλμαν.

Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Έλληνα πρωταθλητή μετά τις 29 Φεβρουαρίου, όταν και είχε ηττηθεί στον τελικό του Ντουμπάι από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αν περάσει και τον 3ο γύρο, ο Τσιτσιπάς στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μπερετίνι, Ρουουσουβουόρι, Σβάρτζμαν και Οπέλκα.