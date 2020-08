Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονιστικό μήνυμα για την μάσκα από μητέρα παιδιού με λευχαιμία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Νούλια εξομολογείται στον ΑΝΤ1 για την καθημερινή, μόνιμη και επί πάνω από 10 χρόνια χρήση μάσκας από τον γιό της και από όλα τα μέλη της οικογένειας του.