Κοινωνία

Στην Εντατική το παιδί που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή έδωσαν οι διασώστες, που έφθασαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο στο ξενοδοχείο.

Mάχη για να κρατηθεί στη ζωή το παιδί που ανασύρθηκε το απόγευμα της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην περιοχή του Καρτερού.

Το παιδί, που είχε αρχικά διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο γιατρός και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάνοντας προσπάθειες επαναφοράς του παιδιού.

Η κατάστασή του αγοριού, η ηλικία του οποίου είναι 8-9 ετών κρίνεται σοβαρή.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πηγή: flashnews.gr