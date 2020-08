Πολιτική

Τουρκικό F-16 παρά λίγο να συντριβεί στη Χίο

Παράμετρος της έντασης στον αέρα πάνω από το Αιγαίο και των συνεχών προκλήσεων των Τούρκων.

Ένα άγνωστο περιστατικό στο πλαίσιο του ακήρυχτου πολέμου που μαίνεται στο Αιγαίο και που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα κάποια στιγμή, συνέβη πριν από περίπου δύο εβδομάδες, λίγο πριν ξεκινήσουν οι προκλήσεις με το Ορούτς Ρέις και την παράνομη NAVTEX, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών είχε παραβιάσει τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, εισβάλλοντας από την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από Λήμνο - Λέσβο. Μαχητικά F-16 από την 330 Μοίρα καταδίωξης ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναχαίτισης. Κάποια στιγμή κι ενώ βρίσκονταν σε υψόμετρο 22.000 ποδών ανάμεσα από Χίο – Σάμο, ο «άσσος» (σ.σ. ο αρχηγός) του τουρκικού ζεύγους έχασε τον «δύο».

Ο ασύρματος πήρε φωτιά. Ο «δύο» δεν έδινε κανένα σημάδι ζωής. Τα δευτερόλεπτα έδειχναν να κυλούν με αιώνες. Στο μυαλό όλων ήρθε το χειρότερο σενάριο. Όταν ξαφνικά ο «δύο» έδωσε σημεία ζωής, επικοινωνώντας από υψόμετρο μόλις 2.000 ποδών.

Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι έπαθε vertigo (απώλεια ορίζοντα) ή να μην ήταν και τόσο έμπειρος και να μπήκε σε μερική απώλεια αίσθησης λόγω της στρεσογόνας κατάστασης που βίωνε.

Σύμφωνα, ωστόσο, με έγκυρες πηγές ενημέρωσης, παραλίγο να κάρφωνε βόρεια της Χίου κι ίσως από καθαρή τύχη δεν φτάσαμε στο ατύχημα ή ακόμη και το δυστύχημα, που σίγουρα θα αύξανε κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή.

Πηγή: enikos.gr