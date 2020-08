Κόσμος

“Λάουρα”: Καταστροφικό πέρασμα από την Κούβα (βίντεο)

Ακρετές ζημιές άφησε πίσω της η τροπική καταιγίδα που "σάρωσε" το νησί.

Στις ανατολικές ακτές της Κούβας έφτασε την Κυριακής η τροπική καταιγίδα «Λάουρα», προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια.

Η καταιγίδα έφτασε στις ακτές το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με μεγάλα κύματα, ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους πάνω από 120 χλμ την ώρα.

Σπίτια και κτήρια υπέστησαν καταστροφές και εκατοντάδες κάτοικοι της παραλιακής πόλης Μπαρακόα (Baracoa) διανυκτέρευσαν σε καταφύγια.

Στέγες και άλλα φερτά υλικά γέμισαν τους δρόμους σε πολλές παραλιακές πόλεις στα ανατολικά της χώρας, ενώ η καταιγίδα κατευθύνεται νότια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τροπική καταιγίδα συνεχίζει προς τα νότια, με ισχυρούς ανέμους και βροχές σε όλη την επικράτεια της Κούβας, ενώ κατευθύνεται προς τον Κόλπο του Μεξικού.