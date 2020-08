Κόσμος

Κύπρος: Νεαρός ομολόγησε το φόνο του πατέρα του

Έρευνες για τα αίτια της δολοφονικής επίθεσης νεαρού στον πατέρα του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας Κύπρου μετά τον εντοπισμό του πτώματος ενός άντρα σε προχωρημένη σήψη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας (24/08), του εντοπισμού του πτώματος είχε προηγηθεί δήλωση εξαφάνισης από φιλικό πρόσωπο 64χρονου ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο σημείο εντοπισμού μετέβησαν οι ιατροδικαστές Σ. Σοφοκλέους, Ν. Χαραλάμπους και Ο. Ορθοδόξου οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία, κατά την οποία ηγέρθησαν υπόνοιες εγκληματικής ενέργειας.

Κρίθηκε αναγκαία η άμεση διενέργεια νεκροτομής, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι επί της σορού υπήρχαν πέντε τραύματα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας και ανακρίσεων, ο 25χρονος γιος του θύματος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι στις 9/8/2020, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στις σχέσεις τους.

Ο 25χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες.