Συνεργασία Pharell Williams με τον Jay –Z

Στη φυλετική ανισότητα εστιάζει το κομμάτι στο οποίο θα συνεργαστούν οι δύο.

Η φυλετική ανισότητα στις ΗΠΑ είναι το θέμα που θίγει το νέο τραγούδι του Pharrell Williams, συνεργασία με τον ράπερ Jay-Z.

Το τραγούδι με τίτλο "Entrepreneur" επισημαίνει τη φυλετική αδικία στη χώρα και μιλάει για ένα σύστημα που φυλακίζει μαύρα αγόρια.

Στο μουσικό βίντεο εμφανίζονται μαύροι επιχειρηματίες, δημιουργοί και ιδιοκτήτες καταστημάτων σε όλο τον κόσμο. Ο ράπερ Tyler, the Creator, και η δημιουργός της σειράς Insecure, Issa Rae εμφανίζονται επίσης στο βίντεο, στο οποίο γίνεται παύση και ενός λεπτού σιγή για τον Nipsey Hussle, τον ράπερ από την Καλιφόρνια και επιχειρηματία που έπεσε νεκρός πέρσι από καταιγισμό πυρών έξω από το κατάστημά του.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού συνδέεται με την έκδοση του νέου τεύχους του περιοδικού TIME, με τίτλο «The New American Revolution» (Η Νέα Αμερικανική Επανάσταση). Το ειδικό τεύχος, που επιμελήθηκε ο Pharrell Williams, περιγράφεται ως «πρότζεκτ ... που εξετάζει το καταπιεστικό παρελθόν της Αμερικής - και τις δυνατότητες για ένα δίκαιο μέλλον».

Στο τεύχος δημοσιεύονται συζητήσεις και δοκίμια με θέμα τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου μέλλοντος για τους μαύρους Αμερικανούς.

Μιλώντας για το τραγούδι στο TIME, ο Pharrell Williams είπε ότι το "Entrepreneur" αφορά το «πόσο δύσκολο είναι να είμαστε επιχειρηματίες στη χώρα μας». «Ειδικά για τους έγχρωμους υπάρχουν συστημικά μειονεκτήματα και σκόπιμοι αποκλεισμοί» ανέφερε.

«Το τραγούδι προσπαθεί να μεταφέρει ότι όταν μένουμε μαζί, αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα και καλωσορίζουμε ο ένας τον άλλο, υπάρχουν περισσότερα χρήματα και περισσότερες ευκαιρίες για όλους» προσέθεσε.

Μεταξύ άλλων στο τραγούδι περιλαμβάνονται στίχοι του Jay-Z που αναφέρονται στον CEO του Twitter, Dorsey. «Black Twitter, τι είναι αυτό; Όταν ο Jack πληρώνεται, εσύ;».

«Ευχαριστώ τον Jay-Z, και κάθε μαύρη βασίλισσα, βασιλιά και επιχειρηματία που έκανε όλα αυτά να συμβούν! Αυτό είναι για εσάς… και το μαύρο όραμά σας για το μέλλον» σημειώνεται σε μήνυμα που δημοσίευσε ο Williams στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο βετεράνος καλλιτέχνης και παραγωγός επαίνεσε επίσης τον βραβευμένο Grammy σκηνοθέτη Calmatic για τη «δημιουργία ενός τόσο όμορφου βίντεο».